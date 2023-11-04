وصل كام “سعر مشروب سبيرو سباتس” .. أصبح تريند ومصدر أول في الدول العربية

سعر مشروب سبيرو سباتس أثارت منتجات شركة “سبيرو سباتس المصرية” اهتماماً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بشأن أسعارها في الأسواق المصرية، يأتي هذا الاهتمام في سياق دعوات للمقاطعة لبعض المنتجات الأمريكية أو التي يُشتبه في دعمها للكيان الصهيوني خلال أحداث قطاع غزة. كثيرون قاموا بالتبديل إلى منتجات مصرية وعربية بدلاً من منتجات بيبسي وكوكاكولا، تجدر الإشارة إلى أن أسعار منتجات “سبيرو سباتس” تتفاوت باختلاف أنواعها وأحجامها وتوجد في مجموعة متنوعة من المتاجر والمحلات، ويفضل دائما مراجعة مصادر موثوقة أو مواقع الشركة المصنعة للحصول على معلومات دقيقة حول الأسعار.

سعر مشروب سبيرو سباتس

بعد التساؤلات المتزايدة حول أسعار منتجات “سبيرو سباتس المصرية” في مناطق مختلفة، قامت الصفحة الرسمية للشركة بالرد على استفسار أحد الجمهور، وتم تأكيد أن سعر الزجاجة بحجم 330 مل يبلغ 7 جنيهات. تعتبر “سبيرو سباتس” شركة تأسست على يد الخواجة سبيرو سباتس، وهو رجل أعمال يوناني ولد عام 1885.

قام بالانتقال إلى مصر في سن الخامسة عشرة، حيث تلقى تعليمه في المدارس المصرية وبدأ العمل في مصنعه عام 1920 بالتعاون مع أخيه، وأنتجوا أول زجاجة مياه غازية في مصر، وهي ليمونادا سباتس.

وكان المصنع يقع في شارع الخور، من شوارع وسط القاهرة، تحديدًا في شارع عماد الدين، هذه الشركة تعتبر جزءًا من تاريخ مصر الصناعي وقصة نجاح شخصيات ريادية مهمة في البلاد.

أعلنت شركة سبيرو سباتس عبر صفحتها الرسمية على Facebook عن توسيع نطاق توزيع منتجاتها لتشمل معظم محافظات الجمهورية، ونتيجة لذلك زادت حاجتها إلى مزيد من العاملين، مما دفعها للإعلان عن يوم مفتوح للتوظيف في الشركة، ومع ذلك تم تأجيل هذا اليوم المفتوح للتوظيف إلى وقت لاحق.