“هنـــا” خطوات اضافة المواليد على بطاقات التموين 2023 .. من عمر 6 شهر تقدر تصرف تموين له

خطوات اضافة المواليد على بطاقات التموين إن إضافة المواليد على بطاقات التموين هي إجراء ضروري يسعى إليه العديد من الأسر المصرية، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على توفير احتياجات الأسرة وتحسين جودة حياتها، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة وتعزيز التوزيع العادل للسلع الأساسية.

خطوات اضافة المواليد على بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن للفئات التالية تقديم طلبات لإضافة المواليد على بطاقة التموين: مستحقي معاش تكافل وكرامة، حاملي كارت الخدمات المتكاملة، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة، ويجب ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

لتنفيذ هذا الإجراء، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

اختيار أيقونة التموين من قائمة الخدمات المتاحة.

اختيار خيار “إضافة الأبناء غير المقيدين” من القائمة.

قم بإدخال رقم هاتفك والرقم السري الخاص بحسابك على البوابة.

بعد ذلك، ستتمكن من إدخال الأسماء الأولى للأم (الوالدة).

اضغط على أيقونة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.”

قم بتسجيل اسم المولود الجديد (طفل أو طفلة) بالأسماء الأربعة.

أدخل الرقم القومي الذي يظهر في شهادة الميلاد.

حدد صلة القرابة مع المولود، واختر الصفة “ضم الأبناء.”

اضغط على أيقونة “إضافة.”

وفقًا لبيانات سابقة صادرة عن وزارة التموين، يسمح للمواطن بتقديم طلب واحد فقط لإضافة المواليد والأشخاص المشمولين ببطاقة التموين، وإذا تم اكتشاف وجود أكثر من طلب واحد، سيتم حذف جميع الطلبات المتكررة تلقائيًا.