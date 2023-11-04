قدمت ولا لسه “شروط وظائف شركة الكهرباء المصرية” بمؤهل وبدون مؤهل ورواتب مجزية 2023

وظائف شركة الكهرباء 2023 يلاحظ أن عدد كبير من المواطنين يبحثون عن فرص عمل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث تعلن الشركة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مناطق متعددة، ووفقًا للإعلان رقم 5 لعام 2023 الصادر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، يتاح هناك 16 وظيفة شاغرة، ويمكن تقديم الطلبات شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية على النموذج المخصص لذلك بمقر الدائرة العامة للشركة.

شروط وظائف شركة الكهرباء

شروط التقديم لوظيفة فني كهربائي في شركة الكهرباء تشمل:

حصول المتقدم على دبلوم في تخصص صنايع نظام ثلاث وخمس سنوات.

يجب أن يكون المتقدم من حديثي التخرج، وعمره لا يزيد عن 30 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل في مجال الهندسة من جامعة معترف بها.

يجب أن يكون لديه تقدير لا يقل عن “جيد” في دراسته الجامعية.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلًا في نقابة المهندسين.

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 32 عامًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف شركة الكهرباء

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لوظائف شركة الكهرباء تتضمن: