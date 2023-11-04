رسميًا موعد بطولة مستمر أولمبيا 2023 والقنوات الناقلة بجودة HD “من هنـــا”

يبحث كل من يحب الرياضة عن موعد بطولة مستمر أولمبيا 2023 وذلك لما لها من بطولة عالمية معروفة يهتم بها كل من يعشق الرياضة والحياة الرياضية السليمة؛ وهى بطولة تشمل جميع كمال الأجسام من أجل التنافس على جوائز عالمية وقيمة، وتكون البطولة في عدة أيام خلالها يقوم الاتحاد الأوروبي لكمال الاجسام بإقامة بعض المنافسات التى توضح وتبرز الأقوى والأشجع ليكون هو الفائز بالبطولة، وفي السطور التالية سوف نتحدث عن الموعد وكافة التفاصيل الخاصة بالبطولة.

موعد بطولة مستمر أولمبيا 2023

بطولة مستر أولمبيا يتعبر أقوى بطولة لكمال الأجسام والحاصل على اللقب ينال أكثر لقب احترافي في مجال كمال الأجسام، وتكون مدة البطولة أريعة أيام فيها يقوم الاتحاد الأوروبي لكمال الاجسام بعقد الكثير من المنافسات بين المشاركين، والجدير بالذكر أن البطولة تقام حاليا وكان يومها الأول يوم أثنين من نوفمبر الجاري وهى مستمره حتى الخامس من نوڤمبر، وسيتم عرض البط لى على القنوات الأولمبية وذلك لكي تمكن جميع المهتمين بالبطولة من المشاهدة أولاً بأول.

جوائز بطولة مستر أولمبيا 2023

يمنح الاتحاد الأوروبي لكمال الأجسام العديد من الجوائز المالية القيمة وذلك بداية من من المركز الأول حتى الخامس، والجوائز كالتالي: