عاجل “ارتفاع سعر انبوبة الغاز بعد ارتفاع البنزين بقيمة 50 جنية”!! أعرف حقيقة الكلام ده ايه

سعر انبوبة الغاز بعد ارتفاع البنزين في الساعات الأخيرة، شهدت محركات البحث الإقبال الكبير على البحث عن سعر أنبوبة البوتاجاز وأسعار الغاز المنزلي، وذلك بعد قرار تعديل أسعار البنزين الذي صدر أمس، يذكر أن تلك الزيادة في أسعار البنزين لم تشمل السولار، حيث تم الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك انطلاقًا من حرصه على تقليل الأعباء المالية على محدودي الدخل.

سعر انبوبة الغاز بعد ارتفاع البنزين

تم التصريح أن سعر أنبوبة البوتاجاز لم يشهد تغييرًا اليوم، حيث استمر السعر دون تغيير بعد رفع أسعار البنزين أمس وبالمثل تم تثبيت سعر السولار.

فيما يتعلق بأسعار أنابيب البوتاجاز للاستخدام المنزلي والتجاري، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 12.5 كجم: 75 جنيهًا.

سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 25 كجم: 150 جنيهًا.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار في خطابه خلال مؤتمر حكاية وطن في سبتمبر الماضي إلى أزمات الطاقة التي كانت تواجه مصر، بما في ذلك الغاز وأسعار البوتاجاز والوقود، وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات للتعامل مع هذه الأزمات، وقامت بزيادة احتياطي البوتاجاز لضمان استدامة الإمدادات لفترة تصل إلى 60 يومًا بدلاً من 8 أيام فقط.

جدير بالذكر أنه قد صدر يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، قرار من قبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في عدد رقم 244، الجزء الأول من القرار تحدد فيه سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين للمستهلك بمبلغ 10000 قرشًا، بعد أن كان سعره 8750 قرشًا، وفيما يتعلق بالتنفيذ، فإن المادة السادسة من القرار تنص على نشره في الوقائع المصرية، وتحديد ساعة العمل به اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.