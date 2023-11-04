رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة “من هنـــا” مجانًا بدون دفع أي رسوم مالية

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 اجتذبت عملية البحث عن مخالفات المرور اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، ولذلك قامت خدمات المرور بتوفير وسيلة سهلة ومجانية للاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2023.

الاستعلام عن مخالفات المرور

باستخدام الخدمة الإلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور في عام 2023، يمكن للمواطنين القيام بالتالي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لخدمات المرور.

اختيار خيار “استعلام عن مخالفات رخص المركبات”.

اتباع الإرشادات المقدمة على الصفحة، والتي تتضمن إدخال أرقام رخصة المركبة.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، يمكن النقر على “استمرار” لمتابعة الاستعلام.

سيظهر للمستخدم تفاصيل المخالفات المرورية، بما في ذلك المبالغ المستحقة لكل مخالفة.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

للاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة .

. ابحث عن قسم “بيانات المرور” أو “استعلام عن مخالفات المرور” وانقر عليه.

ستحيلك الصفحة إلى نافذة استعلام المخالفات. اتبع الإرشادات لإكمال الاستعلام.

أدخل رقم لوحة المركبة الخاصة بك.

انقر على خيار “عرض إجمالي مخالفات المرور” للوصول إلى قائمة بمخالفات المرور الخاصة بك والمبالغ المستحقة.

مخالفات المرور 2023 يجوز التصالح فيها

تتنوع مخالفات المرور وتكون لها غرامات مختلفة، وهنا قائمة ببعض المخالفات المرورية التي يمكن التصالح فيها: