خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي “من هنــا” والحصول على السيارات المجهزة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من تقديم رابط جديد للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم باستخدام الرقم القومي لعام 2023 هذا الإجراء يأتي بهدف ضمان حصول ذوي الهمم على حقوقهم القانونية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في المجالس الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكنك الآن القيام بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي للعام 2023 من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوزارة .

. انقر على الخيار المسمى “استعلام طلبات”.

قم بإدخال الرقم القومي للشخص المتقدم والذي يتألف من 14 رقمًا، يجب التأكد من سريان صلاحية البطاقة.

انقر على خيار “بحث”.

ستظهر النتائج التي تحتوي على معلومات بطاقة الخدمات المتكاملة للشخص المتقدم لعام 2023.

أهمية كبيرة بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة يحمل أهمية كبيرة ويعتبر أداة حيوية للأفراد ذوي الإعاقة وللمجتمع بشكل عام.