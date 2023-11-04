“من هنـــا” رابط تقديم اللوتري للهجرة الأمريكية 2023 والشروط والخطوات بالتفصيل

رابط تقديم اللوتري الأمريكي لعام 2023 هو مصدر اهتمام كبير على موقع جوجل العالمي في هذا الوقت، يأتي هذا الاهتمام في ظل اقتراب انتهاء مهلة التقديم في 7 نوفمبر، حيث يسعى العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم إلى الحصول على فرصة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2023، تعتبر اللوتري الأمريكي فرصة مميزة للمشاركين، خصوصًا من البلدان المشمولة بموجب قانون الهجرة، لبناء مستقبل جديد في الأراضي الأمريكية، إذا كنت تنوي المشاركة في اللوتري الأمريكي، فإنه من المهم أن تستعد وتقدم طلبك في الوقت المحدد قبل انتهاء المهلة.

رابط تقديم اللوتري للهجرة الأمريكية 2023

يمكن للمواطنين المصريين الذين يطمحون في الحصول على تأشيرة هجرة عشوائية للولايات المتحدة التقديم من خلال الرابط المخصص للعام 2023، والذي يتطلب إدخال المعلومات اللازمة بدقة http://usvisas.state.gov/

وزارة الخارجية الأمريكية حددت البلدان المؤهلة للمشاركة في القرعة، وتشمل بنغلاديش، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، هايتي، الهند، جامايكا، المكسيك، نيجيريا، الباكستان، الفلبين، جمهورية كوريا الجنوبية، فنزويلا، وفيتنام.

للتقديم في قرعة الهجرة العشوائية لعام 2023، يجب على المتقدمين تلبية بعض الشروط، مثل أن يكونوا من سكان الدول المشمولة، وأن يكونوا حاصلين على شهادة مؤهلة عليا، وألا يقلوا عن 18 سنة، كما يتطلب الأمر توفر جواز سفر ساري المفعول وبطاقة هوية صالحة.

تكلفة التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2023 تبلغ حوالي 330 دولارًا أمريكيًا لكل طالب تأشيرة، يجب دفع هذه الرسوم بالكامل قبل تاريخ المقابلة ولا يمكن استرجاعها.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية التقديم وشروط الهجرة إلى الولايات المتحدة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية.