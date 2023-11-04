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شروط المعاش المبكر الجديد بعد التعديل 2023
شروط المعاش المبكر الجديد بعد التعديل 2023
من أكثر المواضيع التي ما زال عليها بحث كبير في الوقت الحالي، هي شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث إن ذلك يشمل قطاع كبير سواء في الحكومي أو الخاص، إضافة إلى أن ذلك يكون لجميع الموظفين الغير قادرين على استكمال حياتهم العملية لظروف صحية أو ما شابهه ذلك، لكن الأمر يرجع هنا إلى بعض الشروط التي يتم فرضها على هؤلاء المواطنين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
شروط الخروج إلى المعاش المبكر القطاع الحكومي
هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بالخروج على المعاش المبكر، وفقًا لما يلي:-
- يجب أن تتوافر مدد اشتراك في تأمين الشخوخة أو التقاعد ضمن قانون التأمينات الاجتماعية، وهي تُعطي للموظف بنسبة تصل إلى 50% من قيمة دخل التسوية الأخير، فضلاً عن لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني.
- يتم الموافقة على الخروج على المعاش المبكر في حالة توافر فترة الإشتراك بأن تصل إلى 20 عامًا أو أكثر.
- يجب أن لا تقل فترة الإشتراك التأميني عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة وفق ما معمول به في القانون الجديد.
شروط المعاش المبكر القطاع الخاص
من أهم شروط الخروج على المعاش المبكر للعاملين في القطاع الخاص، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- لابد وأن يصل سن الموظف إلى 50 عامًا لكي يتمكن من التقديم على المعاش المبكر.
- ألا يكون هناك أي إجراء تأديبي من قبل المؤسسة أو المنشأة التي يعمل فيها.
- لابد وأن لا تقل فترة الإشتراك التأميني عن الحد الأدنى بالمعاشات.
- لابد وأن يتم تسوية جميع الحقوق التأمينية للعامل وفقًا لفترة الإشتراك مع إضافة 5 سنوات.