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طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445 وشروط الحصول عليه
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور
الكثير من المواطنين السعوديين يريدون معرفة الطريقة الخاصة بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليه لأنه يقدم دعم كبير للكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية.
طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور
يتم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال استخدام النفاذ الوطني عند اتباع الخطوات التالية :
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.
- الدخول على البوابة الخاصة بالحماية الاجتماعية والدعم.
- القيام بتسجيل الدخول على المنصة الرئيسية للنفاذ الوطني من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية.
- القيام بتوثيق الدخول عن طريق كتابة كود التحقق الظاهر على الشاشة.
- القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- بعد ذلك يتم ظهور جميع المعلومات الخاصة بالدعم المطور إذا كان الشخص سوف يحصل عليه أم لا وفي حالة عدم أهلية الشخص للحصول يتم ذكر السبب.
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم
- يتم الدخول على منصة الدعم.
- القيام بتسجيل الدخول على المنصة.
- كتابة جميع البيانات والإجراءات المطلوبة بشكل صحيح.
- بعد الضغط على الايقونة الخاصة بشكل العين سوف تظهر جميع المعلومات وأهلية الشخص من الضمان الاجتماعي المطور.
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور
لكي يستطيع المواطن السعودي الحصول على الضمان الاجتماعي المطور لابد من توافر بعض الشروط منها ما يلي :
- يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية.
- يتم إستثناء المطلقة من مواطن سعودي أو الأرملة من شرط الجنسية.
- لابد أن يكون الشخص مقيم في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون الشخص ليس لديه أي نشاط تجاري.
- يجب أن يكون الشخص لا يحصل على أي نوع من أنواع الدعم ولا يأخذ أي معاش.