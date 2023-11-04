تردد القنوات
استقبل الآن “تردد قناة الغد 2023 الجديد” متاحة على جميع الأقمار الصناعية بجودة أتش دي
قناة الغد الإخبارية هي واحدة من أبرز القنوات الإخبارية في الوطن العربي، وقد كانت تعرف في البداية باسم “قناة الغد العربي” عند تأسيسها في عام 2006، في عام 2011، تم تغيير اسمها إلى “قناة الغد الإخبارية” لتعكس توجهها الإخباري وتغطيتها الواسعة للأحداث المحلية والعالمية.
تردد قناة الغد 2023
تردد قناة الغد الإخبارية 2023 يمكن الآن الاستمتاع به بسهولة من خلال الأقمار الصناعية، يمكنك الاستفادة من تردد القناة عبر الأقمار الصناعية باتباع الخطوات التالية:
- قم بالوصول إلى إعدادات الاستقبال على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- ابحث عن خيار التثبيت اليدوي.
أدخل البيانات التالية لاستقبال تردد قناة الغد الإخبارية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11900.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
إذا كنت تستخدم عربسات، يمكنك استخدام البيانات التالية:
- التردد: 12522.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
مميزات القناة
- تتميز قناة الغد الإخبارية بتقديم تغطية إخبارية دقيقة وشاملة لجميع الأحداث الهامة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية، تعمل القناة على نقل الأخبار بمهنية عالية وبدقة عالية، وذلك من خلال فرقها المحترفة والمختصة في مجال الصحافة والإعلام.
- بالإضافة إلى البرامج الإخبارية التقليدية، تضم قناة الغد الإخبارية مجموعة متنوعة من البرامج الحوارية والتحليلية التي تستضيف خبراء ومحللين لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- يشتمل جدول برامج القناة على “اخبار الغد”، الذي يعرض آخر الأخبار اليومية، و “حوار الغد” الذي يركز على مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى برامج أخرى مثل “الرأي الآخر” و “الاقتصاد اليوم” و “الرياضة اليوم” التي تناقش مجموعة متنوعة من المواضيع.