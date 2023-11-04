استقبل الآن “تردد قناة الغد 2023 الجديد” متاحة على جميع الأقمار الصناعية بجودة أتش دي

قناة الغد الإخبارية هي واحدة من أبرز القنوات الإخبارية في الوطن العربي، وقد كانت تعرف في البداية باسم “قناة الغد العربي” عند تأسيسها في عام 2006، في عام 2011، تم تغيير اسمها إلى “قناة الغد الإخبارية” لتعكس توجهها الإخباري وتغطيتها الواسعة للأحداث المحلية والعالمية.

تردد قناة الغد 2023

تردد قناة الغد الإخبارية 2023 يمكن الآن الاستمتاع به بسهولة من خلال الأقمار الصناعية، يمكنك الاستفادة من تردد القناة عبر الأقمار الصناعية باتباع الخطوات التالية:

قم بالوصول إلى إعدادات الاستقبال على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ابحث عن خيار التثبيت اليدوي.

أدخل البيانات التالية لاستقبال تردد قناة الغد الإخبارية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11900.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

إذا كنت تستخدم عربسات، يمكنك استخدام البيانات التالية:

التردد: 12522.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات القناة