تردد جميع القنوات العارضه لكروان جول 2023 “من هنــا” بجودة HD WWE

في موسم الرياض 2023، تستعد لجان WWE لتقديم أقوى عروض المصارعة الحرة على الإطلاق، حيث سيقام WWE CROWN JEWEL على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض نوفمبر 2023، إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة سابقًا، فلا تقلق، حيث تم طرح تذاكر جديدة عبر تطبيق webook لتمنحك الفرصة لحضور هذا الحدث الرائع.

القنوات العارضه لكروان جول 2023

هذه الدفعة الأخيرة من التذاكر ستمكنك من متابعة أقوى النزالات في كراون جول WWE Crown Jewel 2023، سنوفر لكم في هذا المقال قائمة بالقنوات الناقلة لهذا الحدث وأبرز المباريات التي يمكنكم متابعتها.

القنوات الناقلة لكراون جول 2023

سيتم بث عرض كروان جول 2023 على القنوات التالية:

قناة MBC Action المفتوحة.

قناة ssc الرياضية.

شاهد VIP.

قناة الهندية المشفرة 1 Sony Ten.

قناة الهندية 3 Sony Ten على القمر الصناعي 7 AsiaSat.

قناة BT Sport في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك خيارات لمتابعة العرض عبر التطبيق الحصري Webook في المملكة العربية السعودية والوطن العربي،وللجماهير في الدول الغربية مثل أمريكا وأوروبا، يمكنهم متابعة الأحداث عبر شبكة WWE Network وشبكة Peacock TV.

مباريات كراون جول 2023

المعركة تشتد في هذا الحدث الرياضي الكبير، حيث ستشهد المباريات التالية:

جون سينا ضد سولو سيكوا.

سيث “فريكن” رولينز ضد درو ماكنتاير.

رومان رينز ضد ال أي نايت.

لوجان بول ضد راي ميستيريو.

كودي رودز ضد داميان بريست.

بيانكا بلير ضد إيو سكاي.

ريا ريبلي مباراة خماسية ضد نيا جاكس وشينا بازلر وزوي ستارك وراكيل رودريجيز.

سيكون هذا العرض من أبرز الأحداث في عالم المصارعة لهذا العام، ويجب على عشاق المصارعة الحرة عدم تفويته، احرص على متابعة النزالات المثيرة وتشجيع نجومك المفضلين في WWE CROWN JEWEL 2023.