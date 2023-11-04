استقبل الآن “تردد قناة العاصمة الجديدة 2023” متاح على جميع الأقمار الصناعية

قناة العاصمة واحدة من أشهر القنوات المصرية في الوقت الحالي، حيث متخصصة في نقل عدد متنوع من المسلسلات والبرامج والأفلام على شاشتها، ولذا نجد عدد كبير من المواطنين والمواطنات يتساءلون عن ترد قناة العاصمة الجديدة 2023، وذلك من أجل تثبيت تردد القناة ومشاهدة ما تعرضه القناة على شاشتها، فدعونا نوضح لكم تردد هذه القناة.

تردد قناة العاصمة الجديدة 2023

واحدة من القنوات التي تقوم بنقل محتوى متنوع في الوقت الحالي هي قناة العاصمة الجديدة، حيث تتميز بنقل مسلسلات مصرية وعربية وأخبار بالمجان على شاشتها دون الحاجة إلى اشتراك، حيث تقوم القناة ببث المحتوى بأعلى صوت وصورة ، فضلًا عن امتلاكها باقة من المذيعين والإعلاميين الذين يقومون ببث الأخبار بث مباشر وبجودة عالية، ويأتي تردد القناة على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو 11564.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز هو 27500.

الجودة هي sd.

وتقوم القناة بعرض عدد من البرامج مثل برنامج عيش الحلم واحلي الأوقات ومذيع الجمهورية ودقيقة قانون وشكشك ومريم وانا وانتو، بالإضافة إلى بعض المسلسلات مثل ريا وسكينة ومسلسل ملكة جانسي.

خطوات تنزيل ترد قناة العاصمة الجديدة 2023