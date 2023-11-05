عرض جميع اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة pdf جميع المحافظات وزارة العمل spa.gov.iq رجال ونساء

يبحث الكثير عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة ذلك الدعم المقدم من الحكومة العراقية والتابع لبرنامج الرعاية الاجتماعية التي تهدف بشكل أساسي لتوفير الدعم لعدة فئات، وبخاصة الفئات غير القادرة على تلبية احتياجات الأسرة حيث إنهم يصنفون ضمن الفئات الفقيرة داخل الحدود العراقية، ومنها فقد وجدنا أنه لا بد من أن نطلع حضراتكم على تفاصيل أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة وكذلك تفاصيل الاستعلام عن هذا الدعم.

اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

كما نعلم أن الحكومة العراقية لم تدخر أي جهد لديها في توفير الدعم لمواطنيها داخل حدودها لا سيما أن وزارة الشؤون الاجتماعية عادة ما تساعد المواطنين الذين هم في حاجة ماسة للدعم، الأمر الذي أدى لزيادة رغبة الكثير من الأشخاص للبحث عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة حتى يطمئن بالهم.

علما بأن هناك شروطًا لا بد من أن تتوفر في شخص المتقدم الراغب في الحصول على الرعاية الاجتماعية داخل العراق، التي تتلخص في النقاط التالية

إذا كان يعاني من حالة مرضية.

يجب ألا يكون قد سجل في أي برنامج دعم آخر.

إذا كان المتقدم صاحب إعاقة صحية، لا بد من وجود أوراق تثبت هذه الإعاقة.

يجب ألا يكون ضمن أسرة عدد أفرادها أكثر من 4 أشخاص.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

في حالة كنت ترغب عزيزي المتابع في معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوجبة الأخيرة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية داخل العراق، فإنه لا بد من أن تتعرف أولا على خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة، وهي كالتالي

لا بد من أن يكون لدى الباحث حساب على موقع مظلتي.

بعد ذلك يتم كتابة رمز الاستعلام الخاص بخدمات الرعاية.

ثم بعدها يتم الضغط على زر أسماء الرعاية الاجتماعية.

بعدها عليك أن تقوم بكتابة الدفعة ورقم الوجبة الراغب في التعرف على التفاصيل الخاصة بها.

بمجرد الضغط على هذا الزر سوف يظهر لك قائمة تحتوي على أسماء المشمولين في هذا البرنامج، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.