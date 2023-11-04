« من النهارده لو مشوار بعيد مش هتاخد عربيتك او الموتوسيكل بتاعك » .. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة، تم رصد ارتفاع جديد في أسعار البنزين اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين بجميع أنواعه، تم رفع أسعار البنزين في إطار المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود، والتي ستُطبق فعليًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، وفيما يلي، يرصد “البديل” أسعار البنزين الحديثة التي تم تحديدها كما يلي:

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

صدرت قرارًا من قِبَلَ المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الخميس 2 نوفمبر وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 244. وتضمن القرار المادة الأولى التي تحدد سعر بيع لتر البنزين 80 أوكتين للمستهلك بسعر 1000 قرش.

سعر بنزين 92 اليوم

يتم تحديد سعر تسليم اللتر الواحد من البنزين 92 اوكتين للمستهلك بمبلغ 1150 قرشًا، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة.

سعر بنزين 95

في المادة الثالثة، يتم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين للمستهلك بمبلغ 1250 قرشًا وهو يشمل الضرائب والرسوم المضافة.

زيادة أسعار البنزين الجديدة

بنزين 80 سعر اللتر 10 جنيهات.

بنزين 92 سعر اللتر 11 جنيها ونصف.

بنزين 95 سعر اللتر 12 جنيها ونصف.

أسعار البنزين 80 يسجل 8.75 جنيه للتر.

تبلغ أسعار الوقود 10.25 جنيه لكل لتر من بنزين 92.

يبلغ سعر البنزين 11.50 جنيه لكل لتر من البنزين 95.

هذا وقد نكون اعزائي المشاهدين وصلنا إلي نهاية مقالنا الحصري في موقعنا المتميز موقع البديل الموقع المتميز الذي يرصد لكم كافة التفاصيل علي مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث رصدنا لحضراتكم في السطور السابقة كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الخبر الشيق التى يريد الكثير معرفة تفاصيله.