« أيوة كده يا وديع الناس الشقيانه عاوزة تدلع » .. صرف منحة 1100 جنيه لبعض الفئات من المصريين بقرار من الحكومة من هم .. تعرف على الحقيقة الان

صرف منحة 1100 جنيه، يهدف الحكومة إلى توفير العديد من الخدمات والمنح لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المتوسط. حيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعي منحة من برنامج تكافل وكرامة تحت شعار تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وستستفيد منها حوالي 5.2 مليون أسرة.

صرف منحة 1100 جنيه

ستحصل هذه الأسر على دعم نقدي بقيمة 625 جنيه شهريًا. وفي هذا السياق، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف 1100 جنيه مصري للأسر، حيث سيتم صرف 600 جنيه كدعم نقدي و500 جنيه كدعم عيني.

يُُضاف مبلغ إضافي لمدة ثلاثة أشهر للنساء الرائدات الاجتماعيات كتقدير لدورهن وجهودهن في المجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك ، تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي تكاليف التعليم للأطفال في المدارس والجامعات في مراحلهم التعليمية المختلفة.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

بإمكاننا معرفة الوثائق المطلوبة للحصول على قيمة دعم معاش تكافل وكرامة الموفر من خلال القرار الصادر من الحكومة المصرية عن طريق:

بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

يتعين تصوير وثائق قسيمة الزواج أو الطلاق، بجانب التقاط صور للشهادات الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة الذين تتراوح أعمارهم دون 18 عامًا.

إذا كانت متاحة، قم بتصوير بطاقة التموين وقم بتسجيل جميع الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا كطلاب مسجلين.

من الضروري تسجيل الطلاب الذين يتابعون مرحلة تعليمهم في الجامعة بصفتهم طلاب جامعيين مسجلين.

يتم التحقق في لجان الكشف الطبي من وجود أية إعاقات أو حالات مرضية مزمنة.

تقدم الأرامل المنكوبة بوثيقة وفاة الزوج أو الزوجة المتوفين، وتقدم صورة من إقرار الوصاية على الأيتام.