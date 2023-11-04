برشلونة تويتر : مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم beIN SPORTS HD في الدوري الاسباني

يحل في مساء اليوم نادي برشلونة ضيفا ثقيلا علي حساب نظيرة نادي ريال سوسيداد في بطولة الدوري الاسباني الموسم الحالي ومن المقرار ان تلعب تلك المباراة في مساء اليوم علي ملعب انويتا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر تلك البطولة،وتدور احداث تلك المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ويسعي النادي الكتالوني في تلك المباراة ان يحقق الفوز وتعويض خساراة المباراة الماضية التي خاهضا امام النادي الملكي ريال مدريد.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر

حيث في مباراة امس لقد تلقيت نادي برشلونة الخسارة بعد تقدمة علي ريال مدريد بهدف في اولي 6 دقائق في الشوط الاول عن طريق لاعب ايلكاي ولكن لم يستسلم نادي ريال مدريد في تلك المباراة وعاد في تلك المباراة في الشوط الثاني بقدم الاعب الشاب جود بيلينغام القادم من بروسيا الالماني والذي احرز هدفين في تلك المباراة القوية والحاصل علي افضل لاعب شاب في هذا الموسم القوي ولكن يسعي نادي برشلنة في مباراة ان يحقق الفوز المستحق علي حساب نظيرة نادي ريال سوسيداد خارج ديارة.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر

يدخل نادي برشلونة مباراة اليوم وهو يحتل المركذ الرابع علي جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة عقب ان لاعب 11 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة اخري وفي اخر خمس مباريات لة حقق الفوز في مباريتان وخسر في مباراة وتعادل في مباريتان بينما علي الركن الاخر يحتل نادي ريال سوسيداد المركذ السادس علي ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة عقب ان لاعب 11مباراة محققة لة حقق الفوز في خمس مباريات و تعادل في اربع مباريات وخسر في مباريتان وفي اخر خمس مباريات لة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة اخري.