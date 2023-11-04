« قبضك هيبقى كام يا ترى » .. رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 + جدول صرف معاشات شهر نوفمبر

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر، مع حلول أول أيام شهر نوفمبر، يحرص جميع المستفيدين من المعاشات على معرفة رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم لعام 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر عن طريق البحث في محرك جوجل. يبدأ صرف معاش نوفمبر 2023 لأصحاب المعاشات والمواطنين المستفيدين منها في وقت قريب وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

معاشات شهر نوفمبر

يعرض البديل جدولًا لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، بالإضافة إلى قيمة تلك المعاشات مع الزيادة الجديدة، وتوضح الخطوات التي يمكن اتخاذها للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

ووفقاً لجميع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وأيضاً القانون الجديد للمعاشات الذي صدر تحت الرقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذي سيكون متطلبه صرف جميع المعاشات للمستحقين في اليوم الأول من كل شهر، قد بدأت جميع عمليات صرف المعاشات لشهر نوفمبر عام ٢٠٢٣ صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر عام ٢٠٢٣.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

يتم صرف رواتب شهر نوفمبر لعام 2023 للمستفيدين من الفئة الأولى الذين يتقاضون معاشًا قدره 1000 جنيه، يومي (الأربعاء والخميس) 1 و2 نوفمبر.

يتم صرف مدفوعات نوفمبر عام 2023 للمستفيدين من الفئة الثانية الذين يتقاضون معاشاً بدءًا من 2000 جنيه في يومي (الجمعة والسبت) الثالث والرابع من نوفمبر.

سيتم توزيع معاشات شهر نوفمبر من عام 2023 للمستفيدين من الفئة الثالثة، والذين يستلمون معاشاً قدره 3000 جنيه، في يومي الأحد والاثنين الموافقين للخامس والسادس من نوفمبر.

في يومنا هذا، تم صرف معاشات شهر نوفمبر عام 2023 بأثر رجعي للزيادة الاستثنائية.

يتوجب على الأفراد زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاطلاع على تفاصيل صرف معاشات نوفمبر لعام 2023.

معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، أنه سيتم صرف المنحة الاستثنائية الجديدة لكافة أصحاب المعاشات والمستفيدين بتأثير رجعي اعتبارًا من شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر لعام 2023.

وأوضح اللواء جمال عوض أن صاحب المعاش والمستحقين عنه قد يتمكنوا من تلقي المنحة الاستثنائية لشهري أكتوبر ونوفمبر في نوفمبر، بمبلغ إضافي قدره 600 جنيه، كتعويض عن عدم صرفها في أكتوبر مع جميع المعاشات لشهر نوفمبر 2023.

الاستعلام قيمة المعاش بالاسم لعام 2023

يجب زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

قم بملء صندوق الإدخال بالاسم المستخدم الذي يستفيد من المعاش.

قم بإدخال كلمة المرور.

ثم الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.