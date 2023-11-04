« بسكويت نزل في التموين والمنتجات بقت رخيصه خالص » .. بشرى سارة بشأن تقليل أسعار السلع التموينية إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد بقرار من التموين

أسعار السلع التموينية، أشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أحمد كمال، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية لتخفيض أسعار السلع. وقد تابع الرئيس المبادرة المتعلقة بضبط الأسعار وتم تنفيذها في جميع سلاسل البيع بالقاهرة والمحافظات بهدف تخفيض أسعار السلع.

ضبط أسعار السلع التموينية

تطلب الدولة بشكل شاق ومجتهد ضبط أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق من خلال التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، وبالمثيل يتم التنسيق مع جميع الجهات الرقابية واعتماد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط أسعار المواد الاستهلاكية ومنع أي تلاعب. تشمل مبادرة ضبط الأسعار 7 سلع أساسية مع تخفيضات تصل إلى 25٪، مع التأكيد على فعالية تلك المبادرة.

يمكن أن تلاحظ انخفاضًا واضحًا في بعض السلع الأساسية حيث ينخفض سعر الكيلو الواحد بمبلغ 10 جنيهات. أعلن المتحدث باسم وزارة التموين أن هذه المبادرة دخلت الأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بفضل التعاون الكبير بين الجهات المعنية، والتي تشمل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك. أبدى عدد كبير من الخبراء إشادتهم بجهود الدولة في تنظيم الأسعار، مما يجعل المواطن يشعر بآثار الزيادة الجديدة وتخفيف العبء عنه.

قامت بعض المجمعات الاستهلاكية ومجموعة من سلاسل التجارة واصلت تقديم بعض العروض والتخفيضات للمواطنين، وأعلنت سلسلة تجارية مشهورة في أكتوبر عن تقديم خصومات تصل إلى 50٪ من أسعار المنتجات خلال فترة محددة.

انخفاض أسعار السلع التموينية

تم عرض كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار منخفضة عبر المتاجر والسوبرماركتات.

تم توفير دواجن محلية مجمدة بسعر 105 جنيه للكيلوغرام بدلاً من 125 جنيه.

وصل سعر الدواجن المجمدة البرازيلية المستوردة إلى 85 جنيها للكيلو.

كما تم طرح سكر حر سعر الكيلو 27 جنيها.

وزيت خليط معبأ 800 جرام بسعر 40 جنيها.

وزيت خليط 1لتر سعر 97.75 جنيها.

ارتفع سعر كيلو الأرز البلدي ذو الحبة العريضة إلى 22 جنيهاً.

والأرز المستورد وصل الكيلو إلى 20جنيه.

طبق بيض 30 بيضة لـ 125 جنيها.

مكرونة كيلو 17.5 جنيه.

بينما مكرونة 350 جرام بسعر 5.75 جنيه.