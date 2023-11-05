“سعره رخيص لسه” سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلكين في الدكان والاسواق جملة وقطاعي بعد زيادة اسعار البنزين الاخيرة

من منا لا يهتم بمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم الذي يعتبر ضمن أهم أساسيات البروتين والواجب على الصغير قبل الكبير أن يتناولوا حصة منه لكي يمدهم بالكالسيوم والفوائد الصحية، بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على أسعار كرتونة البيض اليوم حتى لا يتم استغلالهم من قبل التجار، حيث إن هناك الكثير من التجار يستغلون الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، حتى يقوموا برفع أسعار المواد التي يكثر الطلب عليها.

سعر كرتونة البيض اليوم

مما لا شك فيه أن المواطن المصري يرغب في التعرف على سعر كرتونة البيض اليوم كما تأتي في بورصة الدواجن كون هناك الكثير ممن يقومون برفع الأسعار بشكل غير مقبول، على أن تكون أسعار كرتونة البيض اليوم كالتالي

سعر كرتونة البيض الأحمر تصل إلى ما يقرب من 126 جنيهًا.

أما فيما يخص سعر كرتونة البيض الأبيض فإنها سجلت 124 جنيهًا اليوم.

وأخيراً سعر كرتونة البيض البلدي وصلت إلى ما يقرب من 140 جنيهًا.

قائمة أسعار الدواجن في مصر اليوم

هناك ارتباط وثيق بين بحث المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم في مصر وبين رغبتهم الملحة في معرفة سعر كرتونة البيض اليوم

التي شهدت انخفاضا ملحوظا، على أن يكون هناك استقرار ملحوظ أيضا في سعر الدواجن في مصر وخاصة سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء.

على أن تتلخص أسعار الدواجن في مصر اليوم فيما يلي