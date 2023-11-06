السعر اتغير والأجرة زادت // سعر البنزين الجديد بعد الزيادة الأخيرة في مصر بقى كام؟ شوف عشان السواقين ماتشتغلكش

سعر البنزين الجديد بعد الزيادة وقد أعلنت لجنة تسعير الوقود عن رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه، وذلك بعد انعقادها اليوم الخميس الثاني من نوفمبر 2023، ثم تم أخذ القرار برفع الأسعار في جميع محطات وقود السيارات، ويأتي رفع أسعار البنزين خلال المراجعة الربع سنوية لسعر الوقود.

سعر البنزين الجديد بعد الزيادة

تم تحديد موعد الزيادة في أسعار البنزين في مصر بعد الاجتماع المنعقد للجنة التسعير التلقائي لجميع المواد البترولية، وقد جاءت تفاصيل الزيادة كالآتي:

يصل سعر لتر البنزين 80 إلى 10 جنيهات في جميع محطات التموين للوقود ابتداءً من الجمعة الثالث من نوفمبر.

كما يصل سعر لتر البنزين 92 إلى 11.50 جنيه في محطات الوقود.

وصل سعر بنزين 95 بعد الزيادة في محطات الوقود إلى 12.50.

سعر السولار اليوم 2023

كما لم يتم تغيير سعر لتر السولار بعد قرار رفع أسعار البنزين، وقررت لجنة تسعير المواد البترولية على بقاء سعر السولار كما هو بدون أي تغيير، حيث يصل سعره إلى 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادة السعر له جنيه واحد على لتر السولار شهر مايو 2023 من هذا العام.

الأزمة الاقتصادية الحالية

يواجه العالم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في غزة، فقد تسببت في ارتفاع الأسعار الخاصة بالنفط والغاز بمقدار الثلث، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع في السعر لمليون وحدة الطاقة الحرارية البريطانية من 11 دولارًا ليصل إلى 17 دولارًا، وأصبح هذا الأمر يهدد بزيادة أزمة التضخم العالمية، إلى جانب نقص إمدادات النفط وكذلك الغاز الطبيعي.