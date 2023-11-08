“اعرف وصل كام!!” سعر الدولار اليوم في السوق السوداء أمام الجنيه المصري / بكام دلوقتي سعر الدولار في البنوك المصرية

وسط عدم الاستقرار غير المسبوق في سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وجدنا أن الكثير من الأشخاص المهتمين بمجال العملات يبحثون بشكل مكثف حول سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وما يقابله بالجنيه المصري، ومنها وجدنا أن سعر الدولار الأمريكي قد شهد استقرارًا ملحوظًا إذا ما تم مقارنة هذا الاستقرار أو السعر الذي وصل إليه في البيع والشراء بالأيام الماضية، لذلك قررنا أن نعرض لكم سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك وكذلك أسعار مختلف العملات داخل مصر.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

إذا كنت من الأشخاص المهتمين بمعرفة سعر العملات داخل مصر فإنه من المؤكد أن يكون لديك الرغبة الملحة في معرفة ما هو سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، علما بأن سعر الدولار الأمريكي في فوق السوداء اليوم قد سجل مبلغ قدره 46.65 عند الشراء أما سعره في البيع حوالي 47.15 جنيهًا مصرياً.

على أن يكون سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك كالآتي

في البنك المركزي المصري سعر الدولار حوالي 30.83 جنيهًا عند الشراء، 30.96 جنيهًا عند البيع.

أما سعر الدولار في بنك مصر عند الشراء سجل 30.75 جنيهًا، بينما سجل حوالي 30.85 جنيهًا عند البيع.

على أن يكون سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 30.83 عند الشراء، وكذلك 30.96 جنيهًا عند البيع.

أما فيما يخص سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي فإنه سجل ما يقرب من 30.85 جنيهًا عند الشراء، على أن يكون سعره عند البيع 30.95 جنيهًا.

سعر مختلف العملات داخل مصر

نظرا لكون اهتمام المواطن المصري بسعر العملات يؤثر في مقدار فهمه لطبيعة نظام الاقتصاد السائد في مصر فإننا وجدنا أنه من الضروري أن يتم وضع سعر مختلف العملات مقابل الجنيه المصري، وهذا بعدما تعرفنا على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ومنها فإن أسعار العملات داخل مصر جاءت هكذا