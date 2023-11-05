ياحلاوة يا ولاااد .. إجازة 15 يوم للمدارس لهذا السبب // خبر هام من وزارة التربية والتعليم

هناك إجازة 15 يوم للمدارس لهذا السبب حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجازة لجميع الطلاب في المدارس على مستوى الجمهورية، وتصل تلك الإجازة إلى 15 يوم يتم منحها للطلاب ويتم العودة إلى الدراسة مرة أخرى، ولمعرفة كافة التفاصيل عن إجازة 15 يوم للمدارس لهذا السبب تابعونا في السطور القادمة.

إجازة 15 يوم للمدارس لهذا السبب

تم تحديد إجازة 15 يوم للمدارس لهذا السبب، وتعطى تلك الإجازة للطلاب بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد إجازة نصف العام من أجل منح الطلاب راحة بعد الامتحانات من أجل الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة.

موعد إجازة 15 يوم للمدارس لهذا السبب

حددت وزارة التربية والتعليم إجازة نصف العام 15 يوم يتم منحها للطلاب، ومن المقرر أن تبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 27 يناير القادم 2024، وسوف تنتهي في يوم الخميس 8 فبراير 2024، ومن ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 10 فبراير 2024، وتشمل تلك الإجازة جميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات الحكومية والتعليم العالي.

الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع خطة زمنية للعام الدراسي الجديد، ويتمثل ذلك الجدول في التالي: