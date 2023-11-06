ÑôW الحلقة 134 مسلسل المؤسس عثمان برابط سريع متابعة أحداث الجزء الخامس من قيامة عثمان

الحلقة 134 مسلسل المؤسس عثمان من الجزء الخامس والتي ينتظرها عشاق المسلسلات التاريخية، حيث نال إعجاب العديد من المتابعين العرب، وهو المكمل لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل، ومن المتوقع انتهاء مسلسل المؤسس عثمان عند موسمه الخامس.

الحلقة 134 مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر عشاق المسلسلات التاريخية عرض المسلسل الشهير المؤسس عثمان وخاصة الحلقة 134، ويتم عرض المسلسل أسبوعيًا يوم الأربعاء على قناة ATV التركية في الثامنة مساءً، ويتم عرض نفس الحلقة اليوم التالي على القنوات الأخرى مثل قناة الصعايدة المصرية، إلى جانب قناة اليرموك الأردنية، ومن المقرر عرض الحلقة 134 على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

تردد قناة ATV التركية

يمكنك متابعة المسلسل على قناة ATV التركية، وإليكم تفاصيل القناة من خلال الفقرات التالية:

تردد قناة ATV التركية : 10796

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك متابعة المسلسل بدون إعلانات مزعجة، وذلك من خلال الاشتراك في منصات البث على الإنترنت التي تقدم لك تجربة التمتع بالمشاهدة دون وجود للإعلانات المزعجة، ويمكنك المتابعة من خلال قناة الفجر، وإليكم تفاصيل القناة كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية: 12034

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

كيفية ضبط قناة الفجر الجزائرية

يمكنك ضبط قناة الفجر على جهازك في المنزل، وذلك باتباع الخطوات الآتية: