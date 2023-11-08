موقع spa.gov.iq لتنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة الاخيرة برابط فقال وكشوفات كاملة pdf

بشرى سارة لمن يبحث عن اسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة داخل العراق حيث وفرت الجهات المعنية إمكانية معرفة الأسماء بشكل بسيط، لا سيما أن معرفة أسماء المشمولين يترتب عليها تأكد الكثير من الأشخاص إذا كانوا ضمن القائمة التي سوف تحصل على الدعم المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل داخل العراق أم لا، لذلك قررنا أن نطلعكم بتفاصيل أكثر حول الوجبة الأخيرة داخل العراق.

اسماء المشمولين

على الرغم من أن طريقة إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل العراق عن تفاصيل اسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة لن تختلف عما تعود عليه المواطنون، إلا أننا وجدنا أن الكثير يبحثون عن هذه الأسماء بلهفة علما بأنه عادة ما يتم صدور الأسماء على هيئة ملفات pdf حتى يستطيع كل مواطن أن يتعرف بمنتهى البساطة إذا كان اسمه مدرجًا في القائمة المعلن عنها أم لم يحالفه الحظ في ذلك.

بالإضافة إلى أن الجهات المعنية قد أعلنت عبر منصة مظلتي الإلكترونية أنه لا داعي لتصديق الأخبار التي تم تداولها بين الكثير من المواطنين التي تفيد بأن هذه الوجبة هي الأخيرة في هذا الدعم حيث إنها ليست كذلك، ومن المقرر أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من خمسة آلاف مواطن عراقي على أن يصرف هذا الدعم بشكل منتظم لمدة 3 شهور.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين

إن الحكومة العراقية لما تدخر جهدًا في توفير السبل الإلكترونية المتطورة السهلة التي تؤهل أبنائها للحصول على الخدمات التي يرغبون في الاستفسار عنها بكل سهولة، والدليل على ذلك أنها قد فعلت رابطًا سريعًا يمكن الدخول منه على منصة مظلتي، حتى يستطيع المواطنون الاستعلام عن اسماء المشمولين بكل سهولة.

على أن تكون خطوات التعامل كالتالي

قم بالذهاب إلى رابط منصة مظلتي.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

منها سوف تظهر قائمة اختر منها أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

بعدها اضغط على تحميل كشوف الوجبة الأخيرة للدفعة المقرر الاستعلام عنها.

ثم بعد ذلك عليك الانتظار حتى يتم تحميل الملف وبعدها ابحث عن الاسم الراغب في معرفة إذا كانت ضمن الأسماء المؤهلة للحصول على هذا الدعم أم لا.