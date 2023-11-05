٤زيت و٥سكر .. نصيب 4 أفراد من التموين كام؟ وزارة التموين توضح تموين شهر نوفمبر // ألحق اصرف تموينك

نصيب 4 أفراد من التموين كام السؤال الذي كثر البحث عنه في الفترة الأخيرة، حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من المنتجات الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها تبعاً لقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مستفيد من البطاقات التموينية، إلى جانب توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تلك السلع في الأسواق الأخرى.

نصيب 4 أفراد من التموين كام

يتساءل العديد من الأشخاص عن نصيب 4 أفراد من التموين كام خاصة بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد في لائحة السلع التموينية على البطاقة التموينية ليكون نصيب 4 أفراد من التموين 8 كيلو سكر و4 زجاجات زيت و2 كيلو أرز، كما عملت وزارة التموين برئاسة علي المصيلحي باتخاذ خطوات تأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع لايسما بعد نجاح الحكومة المصرية في تخطي أي أزمات مرتبطة بنقص في السلع الغذائية طوال مدة جائحة كورونا.

نصيب الفرد من التموين اليوم

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد نصيب الفرد على بطاقة التموين ليكون كالآتي:

زجاجة زيت 800 مللي.

كيلو سكر.

كيس مكرونة 800 جرام.

كيلو من الأرز.

قيمة دعم الفرد في التموين

تكون قيمة دعم الفرد الواحد على البطاقة التموينية 50 جنيه مصري شهرياً لكل فرد على البطاقة بحد أقصى أربع أفراد و5 أرغفة من الخبز المدعم يومياً، على أن يتم زيادة 25 جنيه عند تواجد الفرد الخامس حتى أفراد العائلة المدرجين على البطاقة وزيادة 5 أرغفة من الخبز المدعم يومياً.