موعد نزول رواتب المتقاعدين العراق شهر نوفمبر 2023 mof.gov.iq

يعد موعد نزول رواتب المتقاعدين العراق شهر نوفمبر 2023 من أهم المواعيد التي ينتظرها المتقاعدون في العراق كل شهر، حيث يعتمدون عليها بشكل أساسي في تأمين احتياجاتهم الأساسية وفي إطار خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، أقر مجلس الوزراء العراقي زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 100 ألف دينار عراقي، وسيبدأ صرف الرواتب الجديدة يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023.

موعد نزول رواتب المتقاعدين العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية أن الموعد المخصص لصرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر نوفمبر 2023. سيكون يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 وهو اليوم المخصص لصرف هذه الرواتب هذا القرار يأتي كجزء من جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين المتقاعدين ولا يقتصر دور وزارة المالية على تحديد موعد الصرف فقط، بل تمتد جهودها إلى زيادة رواتب المتقاعدين تمت موافقة مجلس الوزراء العراقي على زيادة هذه الرواتب بنسبة تصل إلى 100,000 دينار عراقي هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة لدعم المتقاعدين وتحسين وضعهم المعيشي.

كيفية صرف الرواتب

إن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يعتبر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتقاعدين وللاقتصاد الوطني. يتم صرف الرواتب عبر فروع البنوك العاملة في البلاد. يمكن للمتقاعدين زيارة أقرب فرع بنكي لهم واستلام رواتبهم وإلى جانب الخدمات التقليدية، توفر وزارة المالية العراقية أيضًا خدمة صرف الرواتب إلكترونيًا. يمكن للمتقاعدين الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة من خلال التسجيل في موقع وزارة المالية الإلكتروني. يجب على المتقاعدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة المالية.

الضغط على أيقونة “البوابة الإلكترونية للمتقاعدين”.

3. إنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني.

4. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

5. تحميل صورة شخصية حديثة.

6. الموافقة على الشروط والأحكام.

7. الضغط على زر “تسجيل”.

الاستعلام عن الرواتب

يمكن للمتقاعدين أيضًا الاستعلام عن موعد صرف رواتبهم وحالة صرفها من خلال موقع وزارة المالية الإلكتروني. تلعب رواتب المتقاعدين دورًا أساسيًا في تأمين احتياجاتهم المعيشية، ولذلك من الضروري التحقق من أهليتهم واستيفائهم للشروط المطلوبة قبل التوجه إلى البنك كما يجب على المتقاعدين التأكد من إحضار المستندات المطلوبة لصرف الرواتب. كما يجب أيضًا عليهم التحقق من وجود رصيد كافٍ في حساباتهم البنكية.