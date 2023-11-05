اعرف عددهم عشان الزيادة بخصم من المرتب عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد كام.. الحكومة ترد

عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد أكثر من يشغل اهتمام جميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، حيث حرص البرلمان على مناقشة أيام الإجازات الرسمية الخاصة بالعامل من أجل منحه راحة أسبوعية وسنوية من أجل تجديد نشاطه والعودة إلى العمل بكل حيوية، ولمزيد من التفاصيل حول عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد تابعونا في المقال التالي.

عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد

تعد عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد من إحدى القوانين التي تم تعديلها بما يتناسب مع مصلحة العامل، حيث نص الدستور على حماية حقوق العمال وذلك من خلال المادة 12 و 13 والتي تنص على لا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها ولا يجوز أن تتخذ حمايتها للعامل حق لإهدار حقوقه، حيث أنه لا يجوز لجهة العمل بأي شكل من الأشكال أن تمنع العامل من حق الإجازة الرسمية، حيث يعد ذلك عدوانًا على صحته النفسية والجسدية، ولا يجوز للعامل إهدار حقه في ذلك.

تنظيم قانون العمل الإجازات الرسمية

نظم قانون العمل جميع الإجازات الرسمية الخاصة بالعامل، وذلك وفقًا لنصوص المواد التالية: