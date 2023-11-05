اعرف عددهم عشان الزيادة بخصم من المرتب عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد كام.. الحكومة ترد
عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد أكثر من يشغل اهتمام جميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، حيث حرص البرلمان على مناقشة أيام الإجازات الرسمية الخاصة بالعامل من أجل منحه راحة أسبوعية وسنوية من أجل تجديد نشاطه والعودة إلى العمل بكل حيوية، ولمزيد من التفاصيل حول عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد تابعونا في المقال التالي.
عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد
تعد عدد أيام الإجازات الرسمية في القانون الجديد من إحدى القوانين التي تم تعديلها بما يتناسب مع مصلحة العامل، حيث نص الدستور على حماية حقوق العمال وذلك من خلال المادة 12 و 13 والتي تنص على لا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها ولا يجوز أن تتخذ حمايتها للعامل حق لإهدار حقوقه، حيث أنه لا يجوز لجهة العمل بأي شكل من الأشكال أن تمنع العامل من حق الإجازة الرسمية، حيث يعد ذلك عدوانًا على صحته النفسية والجسدية، ولا يجوز للعامل إهدار حقه في ذلك.
تنظيم قانون العمل الإجازات الرسمية
نظم قانون العمل جميع الإجازات الرسمية الخاصة بالعامل، وذلك وفقًا لنصوص المواد التالية:
- المادة 47 تنص على منح العامل إجازة سنوية لمدة 21 يومًا مدفوعة الأجر، وذلك لجميع العمال الذين أمضوا سنة كاملة في الخدمة، كما أنه من حق العامل إجازة أسبوعية من أجل راحته.
- المادة 49 على منح العامل إجازة لمدة 15 يوم من أجل أداء الامتحانات إذا كان مسجل في إحدى المراحل التعليمية.
- المادة 51 تنص على منح العامل إجازة عارضة في حالة المرض أو غيرها، لكن شرط ألا تتجاوز 6 أيام متصلة.
- المادة 52 تنص على منح العامل الإجازة الرسمية الخاصة بالأعياد الدينية والقومية التي تحددها الحكومة وتمنح بأجر كامل للعامل.