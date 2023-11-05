وزارة التربية ترد منحة الطلبة في العراق مستمرة وليست منقطعة وتُصرف في هذا الموعد؟ “شوكت منحة الطلبة”

منحة الطلبة في العراق والتي تقدمها الهيئات الحكومية في العراق بهدف تحقيق مستوى حياة جيد لكافة المواطنين، كما تعد منحة الطلبة في العراق من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية للطلاب الذين ينتمون إلى العائلات المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية، كذلك تكون عملية التقديم في تلك المنح الدراسية سهلة للغاية ولا تتطلب مجهود كبير.

منحة الطلبة في العراق

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن منحة الطلبة في العراق بعدما قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتعاون مع بنك المعلومات لمنح الطلاب المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية منحة دراسية، ويمكن التسجيل في تلك المنحة عبر الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

أكتب رقم البطاقة الذكية المكون من 16 رقم.

اضغط على خانة الإدخال الحديث.

أكتب البيانات المطلوبة منك بشكل سليم وكامل.

قدم الطلب.

شروط منحة الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلاب حتى يتمكنوا من الحصول على المنحة الدراسية المقدمة الحكومة العراقية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

الإلتزام بالحضور المستمر إلى المدرسة.

التسجيل عبر الإنترنت من خلال رابط نموذج طلب المحنة.

في حالة حالة التعليم العام لابد أن يتلقى الطالب تعليماً.

يكون الغرض من تلك المنحة تقديم التعليم إلى الطلاب من العائلات الفقيرة والمؤهلين للحصول عليها.

كتابة رقم الهوية الوطنية المكون من 16 رقم لتحويل دخل الأسرة.

موعد التسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

سوف يبدأ التسجيل في المنحة الدراسية بدء من يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر على أن تنتهي يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر بمعنى أنها سوف تظل لمدة 10 أيام، حيث تعد تلك المنحة واحدة من المنح الدراسية التي يسعى إليها العديد من الطلاب فهي توفر مبلغ مالي يغطي التكاليف المادية للطلاب طوال العام الدراسي.