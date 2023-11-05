“بألفين جنيه بس” شهادات البنك الأهلي بعائد 70% على 3 سنوات .. شراء شهادات استثمار بأعلى عائد في مصر

شهادات البنك الأهلي بعائد 70% من إحدى عروض الاستثمار والإدخار التي حرص البنك الأهلي على توفيرها خلال الفترة الماضية تجميع عملائه، حيث يسعى البنك بشكل مستمر إلى تقديم العديد من عروض الإدخار والاستثمار من أجل تشجيع الأشخاص على استثمار أموالهم، ولمعرفة كافة التفاصيل عن شهادات البنك الأهلي بعائد 70% تابعونا في السطور التالية.

شهادات البنك الأهلي بعائد 70%

تعد شهادات البنك الأهلي بعائد 70% من أكثر الشهادات ذات العائد الكبير التي طرحها البنك الأهلي خلال تلك الفترة، حيث تتميز شهادة البنك الأهلي بالتنوع والاختلاف في أسعار الفائدة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لجميع العملاء من إدخار أموالهم، كما حرص البنك على توفير شهادات بالعملاء الأجنبية إلى جانب العملة المحلية للبلاد، وتبلغ مدة تلك الشهادة إلى 3 سنوات ويجوز الاقتراض من البنك بضمان تلك الشهادة.

أنواع الشهادات في البنك الأهلي

توجد العديد من أنواع الشهادات في البنك الأهلي، وذلك من أجل أن تتوافق مع جميع العملاء عند الشراء وهذه احدى ميزات شهادات البنك الأهلي، حيث تتيح للجميع ادخار أموالهم والحصول على عائد كبير، وأهم تلك الشهادات الآتي: