بأقل مقدم ف مصر مقدم شقق منخفضي الدخل في الإعلان ال 18 لشقق الإسكان الاجتماعي .. 15 ألف جنيه بس

مقدم شقق منخفضي الدخل من أكثر المواضيع التي تثير اهتمام العديد من المواطنين لاسيما مع اقتراب فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ضمن الإعلان 18 للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بعدد من المدن الحديثة، حيث تم نشر أماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 18 شهر في المحافظات والمدن الجديدة.

مقدم شقق منخفضي الدخل

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن مقدم شقق منخفضي الدخل خاصة بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن اقتراب موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها سابقاً، وفتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الخاص بالإعلان 18 في نهاية العام الحالي أو بداية العام الحديث 2024، على أن يكون حجز شقق الإسكان الاجتماعي متاح للفئات محدودة الدخل فقط بمساحة 75 متر ومقدم 15 ألف جنيه، وشقق بمساحة 90 متر بمقدم 22 ألف جنيه.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

قام صندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن موعد انتهاء تسليم شقق الإسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها في السابق، وسوف يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان رقم 18 في بداية العام الجديد 2024، على أن يتم دفع 10% من ثمن الشقة عند الاستلام وتقسيط باقي المبلغ على 30 سنة باستعمال نظام التمويل العقاري.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

هناك بعض المستندات والأوراق الواجب توافرها للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وتتمثل تلك المستندات في الآتي: