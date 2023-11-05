شوف شقتك ومكانها … استعلام صندوق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الإعلان 18 شقة 90 متر بمقدم 25 ألف جنيه

استعلام صندوق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان والتي يتسائل عنها الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية التي وفرتها وزارة الإسكان بالمشاركة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدء من يوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر الماضي، وتتواجد تلك الوحدات السكنية في عدد من المدن الحديثة في كافة محافظات الجمهورية.

استعلام صندوق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن استعلام صندوق الإسكان الاجتماعى شقق الاسكان، حيث يمكن لكافة المواطنين الذين قاموا بتقديم طلب على شقق الإسكان الاجتماعي الاستعلام على حالة الطلب عبر الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة الإسكان.

أكتب اسم الشخص المتقدم، على أن يكون الاسم رباعياً.

ادخل الرقم القومي الخاص بالمتقدم، والذي يتكون من 14 رقم.

أكتب رقم المشروع الذي قمت بالتقديم عليه.

أضف نوع الوحدات المتقدم لها.

اضغط على استعلام.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، وتتمثل تلك الشروط في الآتي: