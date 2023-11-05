” شوفت المقدم كام؟” مقدم شقق 90 متر في الإسكان الاجتماعي+شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

مقدم شقق 90 متر في الإسكان الاجتماعي يتم البحث عنه بشكل كبير من جميع المواطنين الذين يرغبون في التقدم للحصول على شقة بالشقق التي تطرحها وزارة الإسكان، حيث تحرص الوزارة على بناء المدن الجديدة في الدولة وتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين، ولمعرفة المزيد حول مقدم شقق 90 متر في الإسكان الاجتماعي تابعونا في السطور التالية.

مقدم شقق 90 متر في الإسكان الاجتماعي

أعلنت الحكومة عن مقدم شقق 90 متر في الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لجميع الأشخاص من القيام بسداد المقدم من أجل ضمان جدية حجز الشقق، بالإضافة إلى عدد تفويت الفرصة على الأشخاص الآخرين ويصل قيمة المقدم إلى 22 ألف جنيه يتم سدادها مع أوراق تقديم الحصول على شقة سكنية.

شروط التقدم في الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يلزم على جميع المواطنين المتقدمين بطلب الحصول على وحدة سكنية استيفاؤها، وتتمثل تلك الشروط في التالي: