“فلوس قصاد الإجازات” الحكومة توضح حقيقة صرف منحة بدل الإجازات الحكومية 2023 في قانون العمل الجديد .. عدد أيام الإجازة السنوية للموظف

منحة بدل الإجازات الحكومية والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، حيث حدد قانون الخدمة المدنية عدد من الإجازات بخلاف إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية يحصل عليها العاملين بموجب القانون، وتكون تلك الإجازات مدفوعة الأجر ويحصل عليها كافة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ولكن بدرجات مختلفة وبعدد أيام تتباين وفق تاريخ شغله الوظيفة.

منحة بدل الإجازات الحكومية

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن منحة بدل الإجازات الحكومية والتي يتم منحها وفق الشروط والقواعد التنظيمية التي وضعها قانون الخدمة المدنية وتكون مدفوعة الأجر، ولكن في حال لم يحصل عليها العاملين خلال فترة محددة يسقط حقهم في الحصول على تلك الأجازات، مع الجدير بالذكر أن تلك الإجازات تعطى بشكل سنوي للعاملين.

وتصل الإجازات التي يحصل عليها العاملين إلى 45 يوماً فهي تبدأ من 15 يوماً ليكون الحد الأقصى للأجازات 45 يوماً وفق فترة شغل الوظيفة، كذلك تتباين تبعاً للفئات الوظيفية المتنوعة التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.

الحصول على الإجازات

يمكن للعاملين الحصول على الإجازات عن طريق تقديم طلب لمنح كافة الإجازات السنوية أو الاعتيادية المقررة عن العام إلى هيئة العمل التي ينتمي إليها، كذلك نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على العاملين التقدم بطلب للحصول على جميع الإجازات المقررة عن العام إلى هيئة العمل التي ينتمي إليها.

حال رفض الحصول على الإجازات

منح قانون الخدمة المدنية الحق لهيئة العمل في رفض الأجازة الممنوحة للعامل، بشرط ألا يكون ذلك الرفض في حدود 20% من الإجازة السنوية المستحقة للعامل، وتكون أقصى عدد أيام يتم فيها رفض هيئة العمل حصول العامل على إجازة سنوية هي 3 للأشخاص الذين يكون من حقهم الحصول على 15 يوماً، وبذلك يكون من حقه الحصول على 12 طوال السنة دون رفض الهيئة المختصة.

ويمكن لهيئة العمل رفض 4 أيام من إجازة العاملين الذين يحصلون على 21 يوماً، و6 أيام يمكن لهيئة العمل خصمها من العامل الذي يحصل على 30 يوماً إجازة، كما يسمح بخفض الإجازات التي تصل إلى 45 يوماً لتكون 36 يوماً فقط.