يالهوي دي الحرارة هتقطع .. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2023..رقم التواصل مع المصرية للاتصالات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي من أهم الأشياء التي بحث عنها جميع الأشخاص المشتركين في شركة المصرية للاتصالات، حيث تقوم الشركة بإصدار فاتورة شهر أكتوبر يوم 1 وتمنح الشركة فترة سماح قبل القيام بقطع حرارة التليفون الأرضي، ولمعرفة كافة التفاصيل عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي تابعونا في السطور القادمة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

حددت الشركة آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وذلك من أجل منح فترة سماح قبل القيام بفصل الخدمة عن المشترك، حيث يتم منح العميل فترة سماح وتحرص الشركة على إعلام العميل من خلال رسالة صوتية مسجلة على التليفون الأرضي أو من خلال إرسال رسالة على الهاتف المحمول المسجل في العقد، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لسداد الفاتورة يوم 15 نوفمبر القادم.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع جميع الأشخاص المشتركين في خدمة التليفون الأرضي القيام بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك من خلال اتباع إحدى الطرق التالية:

يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء الموحد المجاني وهو 111 من التليفون الأرضي واتباع تعليمات الاستعلام المقررة.

يمكن الدخول على موقع المصرية للاتصالات والضغط على أيقونة الاستعلام وإدخال رقم التليفون الأرضي.

بنك الاتصال على الرقم المختصر وهو 19777 وإدخال رقم التليفون ومن ثم معرفة قيمة الفاتورة المستحقة.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن بعد القيام بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ومعرفة قيمة الفاتورة القيام بسداد الفاتورة من خلال إحدى الطرق التالية: