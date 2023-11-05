خلي بالك غرامة مالية وإيقاف الرخصة| الداخلية توجه رسالة هامة وعاجلة لمالكي المركبات

من خلال بيان رسمي وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة إلى مالكي السيارات المتهالكة والمتروكة ضرورة الإسراع بالقيام بإجراءات ترخيصها بشكل سريع، أو الاستغناء عن الترخيص وتسليم لوحاتها تجنباً للعقوبات المقررة حيال ذلك الأمر.

رسالة هامة بشأن السيارات

بشكل حاسم خاطبت وزارة الداخلية المصرية كافة ملكي المركبات المتروكة والمتهالكة ومالكي السيارات التي فقدت معايير السلامة في السير على الطرقات، التي لم يتم تجديد تراخيصها وفقاً للمواعيد المحددة للتجديد، بالتوجه بشكل فوري إلى مقار وحدات التراخيص لتحديد موقفهم حيال كل سيارة :

أما

تجديد التراخيص

تسليم الوحات

الاستغناء عن الترخيص.

تجديد التراخيص أونلاين

وفرت وزارة الداخلية للمواطنين خدمة تجديد التراخيص أونلاين وذلك عبر بوابة وزارة الداخلية، بجانب توفير خدمة سيارات المرور المتنقلة لتجديد التراخيص، فضلاً عن تواجد مقال وحدات المرور الإلكترونية في المحافظات والتي من خلالها يتم بشكل سريع وسهل ترخيص المركبات.

عقوبة جرائم اللوحات المعدنية

حدد القانون المصري عقوبات جرائم اللوحات المعدنية والتي تشمل قيادة السيارة بدون لوحات أو تغييرها أو طمسها أو القيام بإجراء تعديل عليها وتشمل العقوبات كافة صور التلاعب في لوحات المركبات الآلية.

عقوبة طمس اللوحات المعدنية أو تغيير لونها في قانون المرور عقوبة واجبة النفاذ لا يجوز التصالح فيها

غرامة مالية لا تقل عن 300 ولا تزيد عن 1500 جنيهًا،وقد تصل العقوبة إلى إيقاف رخصة القيادة لمدة تصل إلى 6 أشهر

عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير لا يجوز التصالح فيها

غرامة مالية تتراوح بين 1000 – 2000 جنيهًا.

عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

غرامة مالية لاتقل عن 300 ولا تتجاوز ال 1500 جنيهًا.

عقوبة عدم اتباع تعليمات رجال المرور

غرامة قدرها من 100 جنيه إلى 500 جنيه

عقوبة ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

غرامة مالية تتراوح بين 200 جنيه حتى 2000 جنيه

عدم وجود طفاية حريق في السيارة