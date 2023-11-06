بوران يصارع الموت وخيانة بايندر..مسلسل عثمان 135 الإعلان الأول وكواليس الحلقة الجديدة..تفجير سوغوت وموت بالا

مسلسل عثمان 135 الإعلان الأول تم عرضه، حيث يبحث محبي مسلسل قيامة عثمان عن موعد عرض الحلقة القادمة من المسلسل وما هي أهم الأحداث التي سوف تشهدها الحلقات القادمة من المسلسل، ولمعرفة المزيد حول مسلسل عثمان 135 الإعلان الأول تابعونا في السطور القادمة من هذا المقال.

مسلسل عثمان 135 الإعلان الأول

يترقب جميع الجماهير عرض مسلسل عثمان 135 الإعلان الأول، حيث من ظهر في الإعلان ما سيفعله فرقة سانجاكسيزلار مع عثمان، حيث شهدت الأحداث في الحلقات الماضية من مسلسل قيامة عثمان قيامهم بخداع عثمان بأنهم يدعمونه، لكنهم يعملون في الخفاء مع محمد بن يعقوب، كما تضمن الإعلان استكمال الفتوحات والمعارك وتم عرض هذا الإعلان على القناة التركية الرسمية.

موعد عرض حلقة 135 من مسلسل عثمان

يذكر أنه يتم عرض الموسم الخامس من مسلسل عثمان، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 135 على التليفزيون التركي يوم الأربعاء القادم الموافق 8 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساءًا، كما سوف يتم عرض الإعادة في اليوم التالي وقد تم بث الإعلانات الرسمية الرسمية الخاصة بالحلقة على التليفزيون التركي وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

يتم عرض مسلسل عثمان على القناة التركية atv، كما يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية مدبلجة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك حتى يتمكن محبي المسلسل من متابعة الحلقات، حيث ينتظر الجميع الحلقة 135 من الجزء الخامس خاصة بعد عرض الإعلان التشويقي للحلقة.