ظهرت الآن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي “car.smcegy.com” للحصول على السيارات المجهزة

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نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

وضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الرقم القومي الخاص بالمواطن، حيث خطوات الاستعلام كما يلي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع الاستشارات الطبية التابع لوزارة الصحة الموجود على شبكة الإنترنت.http://car.smcegy.com/

اضغط على الأيقونة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الاستعلام عن نتيجة التقرير الطبي.

أدخل المعلومات المطلوب منك إدخالها، ومن ثم انقر على زر “الطلب”.

بعدها ستظهر النتيجة أمامك، وهل أنت مؤهل أم غير مؤهل.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وضحنا لكم رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي وكيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، مع العلم أن بطاقة الخدمات المتكاملة تقوم بتوفير عدد لا حصر له من المزايا، والتي تأتي على النحو التالي: