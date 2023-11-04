مش هتدفع مخالفات المرور المتأخرة ليه لو كنت شغال في جهة من الجهات دي!! أعرف بسرعة

تقوم النيابة العامة بتقديم عدد من الخدمات إلى المواطنين والمواطنات من خلال موقعها الرسمي على الشبكة، والتي من بينها إمكانية عمل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، حيث يمكن الاستعلام بكل سهولة من خلال الموقع من خلال رقم السيارة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية، سواء من خلال رقم رخصة السيارة أو من خلال رخصة قائد السيارة.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

يمكن بطريقة إلكترونية الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة، حيث يمكن الاستعلام دون حاجة إلى الانتظار في صفوف طويلة للاستعلام، حيث طريقة الاستعلام سيرًا على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع النيابة العامة للمرور الموجود على شبكة الإنترنت.https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

انقر على الخدمات الإلكترونية، ومنها الاستعلام عن مخالفات المرور.

اختر الاستعلام عن رخصة القيادة أو رخصة السيارة نفسها.

أضف المعلومات المطلوبة منك والتي هي الرقم القومي ورقم الرخصة ورقم الهاتف المحمول.

اضغط على “إجمالي المخالفات”.

بعدها تظهر لك أي مخالفة موجودة عليك.

تصالح المخالفات المرورية

وضحنا لكم طريقة عمل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، وبالنسبة للمخالفات المرورية فيوجد البعض مسموح بالتصالح بها وتقديم تظلم عليها، وتأتي هذه المخالفات كالتالي: