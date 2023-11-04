“من هنـــا” رابط التقديم اللوتري الأمريكي بالشروط والخطوات بالتفصيل .. سارع في التقديم الآن

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قامت بفتح باب التسجيل على برنامج الهجرة الأمريكي من عام 2024 للمواطنين والمواطنات، بحيث يتمكن المواطنين من السفر إلى أمريكا والعيش بها بطريقة رسمية مثله مثل أي مواطن أمريكي، ولذا البحث قائم في الوقت الحالي عن رابط التقديم اللوتري الأمريكي، وفي تقرير اليوم نذكر لكم كيف يتم التقديم.

رابط التقديم اللوتري الأمريكي

بدء التقديم في اللوتري الأمريكي يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر أكتوبر من عام 2023، حيث التقديم مستمر في الوقت الحالي، حيث مقرر أن ينتهي يوم السابع من شهر نوفمبر 2023، حيث تقديم الطلبات سيكون من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تقوم بالتوجه في البداية إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الموجودة على الشبكة.

انقر على زر إرسال طلب وبعدها اتبع باقي الخطوات من أجل استكمال نموذج التقديم.

أدخل المعلومات الشخصية الخاصة بك والتي هي اسمك بالكامل وتاريخ الميلاد الخاص بك.

حمل الصورة الشخصية الخاصة بك وذلك حسب المتطلبات.

ابدأ في إدخال كل البيانات المطلوب منك إدخالها داخل النموذج، ثم انقر على إرسال.

شروط التقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

وضحنا لكم رابط التقديم اللوتري الأمريكي وموعد التقديم وكيفية التقديم، وبالنسبة لشروط التقديم في هذه القرعة، فهي على النحو التالي: