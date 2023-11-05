اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

تشهد الأسواق الخاصة بالدواجن الاستقرار على القيم السعرية على رغم كونها مرتفعة ولكن الأسواق تستعيد نشاطها منذ بداية الصباح الباكر ومع متابعة كافة التجار لتعاملات البورصة الرئيسية صباحا وقد لوحظ أن هناك استقرار في سعر الدواجن البيضاء والساسو وأنواع البط والكثير من السلالات الداجنة الأكثر انتشارا في السوق المصرية والأعلى في معدلات العرض والطلب ولذلك نذكر السعر المتوقع لكل أنواع الدواجن يوم غد الأحد 5 من نوفمبر 2023 وكذلك سعر أنواع البيض المختلفة التي تلقى الإقبال الكبير من قبل المستهلكين سواء سعر المزارع أو سعر الأسواق المحلية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

من المتوقع أن تكون أسعار الدواجن والبيض غداً مستقرة على السعر اليوم لكل المنتجات في أسواق الدواجن ومن المتوقع أن تكون أسعار الدواجن البيضاء مستقرة على تكلفة سعرية تصل إلى 75 جنيه مصري في الأسواق، وفي المزرعة السعر للكيلو ما بين 64 وحتى 66 جنيه مصري للكيلو.

سعر الدواجن البلدي

الدجاج البلدي متاح في جميع الأسواق المحلية بسعر ما بين 115 وحتى 118 جنيه مصري وهو السعر المتوقع في الأسواق المحلية، بينما يتوقع أن يكون سعر الكيلو جرام منها في المزرعة 110 جنيه مصري.

تكلفة شراء الدواجن الساسو

الدجاج الساسو متوفر بسعر 96 جنيه مصري، بينما يصل سعرها في المزرعة إلى 92 جنيه مصري، وبعض المزارع سعره 90 جنيه مصري للكيلو جرام.

سعر الدواجن الأمهات

يعتبر الدجاج الأمهات متوفر بأوزان مختلفة وسعر الكيلو منها يبدأ من 66 جنيه مصري في الأسواق، والسعر في المزرعة يصل نحو 60 جنيه مصري.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر البيض الأحمر من المتوقع أن يسجل غدا سعر للطبق يصل حتى 140 جنيه مصري، وفي المزارع السعر ما بين 129 وحتى 132 جنيه مصري، بينما يتوقع تسجيل البيض البلدي سعر للكرتونة من 145 وحتى 150 جنيه مصري وهو السعر المتاح لها في السوق الشعبية ومحلات البيع بالتجزئة، في حين يتوقع ثبات سعر البيض الأبيض للكرتونة على تكلفة تصل إلى 126 جنيه في المزرعة.