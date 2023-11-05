اعرف نصيبك كام زيادة 100 جنيه على التموين لشهر ديسمبر 2023 التموين تحسم الأمر

زيادة 100 جنيه على التموين لشهر ديسمبر 2023 الأمر الذي ينشغل به الكثير من المواطنين منذ عدة أشهر ومع حلول كل شهر جديد يأمل المواطنين أن يحصلون على زيادة جديدة في الدعم التموينية، تحاول الحكومة أن توفر للمواطنين حياة كريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ورغم كل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلد لكن مازالت الدولة تقدم الدعم للمواطنين وتجتهد لإضافة أشياء جديدة، حيث يعتبر التموين جزء من حياة المواطن لأن الأسعار في زيادة مستمرة وأصبحت مبالغ فيها ولا يستطيع الكثير من المواطنين شرائها لذلك يعتمدون على الدعم التمويني لأن الأسعار المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية منخفضة جداً، اليوم ننشر لحضراتكم تفاصيل في غاية الأهمية حول زيادة 100 جنيه على التموين لشهر ديسمبر 2023 ترقبوا معنا.

زيادة 100 جنيه على التموين لشهر ديسمبر 2023

يحصل المواطنين من الفئات البسيطة ومحدودي الدخل على الدعم التموين الكامل لهم ولافقراد أسرتهم بتوجيهات رسمية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال الفترة الماضية شهدت المنظومة التموينية تغييرات كثيرة أصبحت تكشف الفئات المستحقة للدعم والفئات الغير مستحقة، وهذا يجعل فرصة للمواطنين الأكثر استحقاقاً بأن يحصلون على الدعم التمويني بدون معاناة.

ارتفعت مؤشرات البحث الفترة الأخيرة حول موضوع 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين وهذا لأن هناك صفحات على فيس بوك وأيضاً على جوجل قامت بنشر هذا الخبر وانتشار بشكل سريع، ومن هنا بدأ المواطنين يتساءلون عن حقيقة الأخبار المتداولة وهل حقاً تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف الزيادة، وهذا ا ما يجعلنا ننشر لكم هذا المقال ونؤكد لسيادتكم أن وزارة التموين بقيادة على المصيلحي وزير التموين نفي تلك الأخبار وأكد بأنها زائفة ولا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي زيادة جديدة خلال هذه الفترة.

ما قيمة حصة المواطن في البطاقة التموينية

منذ عدة سنوات ومازالت حصة الفرد في التموين سواء دعم سلع أو خبز لن تتغير بل تم صرف زيادة 100 جنيه لمدة ستة أشهر لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات البسيطة لكن قيمة الحصة الحالية هي

50 جنيه للفرد يحصل بها على سلع مختلفة زيت وسكر ومكرونة وغيرها من الأرز والشاي والجبن و المسلي النباتي.

وحالة أن البطاقة 4 أفراد تكون الحصة 200 جنيه وللفرد الرابع والخامس 25 جنيه فقط.

كما تصل حصة الفرد في دعم الخبز 5 أرغب في اليوم للفرد سعر 25 قرش و 20 رغيف من الخبز للبطاقة 4 افراد بسعر 100 قرش.

إجمالي مستحقات الخبز للفرد في التموين على مدار الشهر 150 رغيف وترتفع عدد ارغف الخبز عندما يكون البطاقة أكثر من فرد.

الخدمات التموينية المتاحة

هناك عدة خدمات تموينية تقدمها وزارة التموين بشكل مجاني و تحصلون عليها من خلال منصة مصر الرقمية والتي تأتي على النحو التالي:.