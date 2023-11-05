مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 على الفجر الجزائرية علاء الدين ينقذ بايندير في اللحظة الأخيرة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 التي بدأ الجمهور المتابع بالبحث عنها بشكل كبير بعد انتهاء الحلقة السابقة، يزداد التشوق لرؤية الحلقة 135 التي تحمل أحداث ومفاجآت جديدة تقلب الأمور رأساً على عقب، حققت الحلقة 134 من قيامة عثمان مشاهدة عالية للغاية لأن الجمهور كان في انتظار عرضها لمعرفة الأحداث بفارغ من الصبر، اليوم ننشر لكم أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 وموعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة ترقبوا معنا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135

انخدع عثمان بالخطط التي يضعها فيصل ويطلب من بوران أن يتحرى عن هذا الأمر ويأتي له بالخائن في أقرب وقت ممكن، وفي رحلة البحث عن الخائن يتعرض بوران للقتل وتكون حياته في خطر وهذا ما يقوله الأطباء للسيد عثمان، يغضب عثمان كثيراً بسبب حالة بوران وخاصةً أنه من الأصدقاء المقربين له والذي كان يثق فيها كثيراً، وفي الحلقة القادمة يصل علاء الدين للخائن ويخبر والده أن فيصل خائن، يحاول عثمان أن يخفي هذا الخبر عن الجميع ويدبر هو وعلاء الدين لكي يتخلص من فيصل ويعقوب معاً.

وفي نفس الإطار يكتشف عثمان سرقة الخزينة ويضع الجميع تحت الشك لكن يدخل في صراعات جديدة مع المغول لأن عثمان يعلم أن المغزول لن تترك طريقة لاستخدامها للقضاء والسيطرة على الدولة العثمانية ورغم كل الصعوبات التي يمر بها إلا أنها لن يترك المغول يحصلون على هذه الفرصة ويبذل أقصى جهد لحماية الدولة وشعبه.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 135

هناك الكثير من القنوات الفضائية على الساحة لكن هناك القليل منهم يقومون بالحصول على حقوق النقل الحصري لمسلسل قيامة عثمان وتأتي هذه القنوات على النحو التالي