“هنا” جميع نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 عموم محافظات العراق

تعد نتيجة الثالث متوسط من أهم النتائج التي يبحث عنها العديد من الطلبة والطالبات في مختلف محافظات العراق، بما يسمح للجميع بالإستعلام عن النتيجة الخاصة بهم، ومعرفة الدرجات للدور الثالث، فضلاً عن أن هذا الدور جاء وفقًا لبعض المناشدات التي واجهتها الوزارة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ليتم على الفور عقد امتحان الدور الثالث في العراق، وفي هذا سنوضح لكم كيفية الحصول على النتيجة بكل سهولة، من أجل التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023

أصبح بإمكان كل طالب وطالبة الحصول على النتائج الخاصة بهم وذلك للدور الثالث، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

كتابة رمز التحقق المرئي في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يُرجى الضغط على “تسجيل الدخول”.

إدخال اسم الطالب رباعي وكذلك الرقم الإمتحاني الخاص به.

وعلى الفور يتم الضغط على زر “عرض النتيجة”.

لتتمكن من معرفتها في النهاية بكل سهولة.

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023

أتاحت وزارة التربية العراقية كذلك إمكانية الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الثالث عبر موقع نتائجنا، ويكون ذلك عقب الإنتهاء مباشرة من عمليات التصحيح التي تتم على مستوى محافظات العراق، خاصة وأن الإمتحانات تم الإنتهاء منها يوم الخميس الماضي الموافق 2 نوفمبر 2023، مع إنتهاء مادة اللغة الفرنسية، والعديد من المواد الأخرى التي من بينها “مادة اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، مادة الإجتماعيات، الإنسان وصحته، الكيمياء”.