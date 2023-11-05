لينك تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة pdf عبر منصة مظلمتي في العراق 2023

الآن يبحث العديد من المواطنين العراقيين على لينك تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة الجديدة وذلك من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية التابعة إلى الوزارة لذلك يريدوا كل المتقدمين التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق لذلك سوف نذكر لكم في المقال طريقة التعرف على برنامج الرعاية الاجتماعية وجميع المقبولين في عموم العراق.

لينك تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

في البداية العديد من المتقدمين العراقيين يرغبوا الآن التعرف على جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في عموم العراق وذلك عن طريق الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد صرحت اليوم وزارة العمل بتوفير الآن منصة مظلمتي للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لذلك سوف نذكر للجميع اليوم أهم الضوابط المطلوبة من أجل الاستعلام عن تلك النتيجة النهائية بكل بالخطوات التالية بالتفصيل الآن:

على جميع المتقدمين الدخول على موقع منصه مظلمتي.

عليك بعد ذلك اختيار جميع اسماء المشبولين في الرعاية الاجتماعية.

ثم أختيار لوجبة السادسة بالضغط عليها.

ثم بعد ذلك عليك تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في أراضي المملكة.

ثم عليك بعد ذلك البحث عن الاسم المراد البحث عنه في عموم العراق.

شروط طلب الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة في العراق