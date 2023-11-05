كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السابعة و خطوات الاستعلام برقم الهوية عبر موقع مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السابعة، اقترب موعد التسجيل في الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية بالعراق التي تم الإعلان عنها من قبل العديد من المصادر، حيث تم قبل عدد كبير من المتقدمين في الدفعة السادسة وأظهرت الإحصائيات أن عدد المقبولين للرجال أكبر من النساء، ووصل إجمالي المشمولين في الدفعة السابقة 90 ألف ومن المتوقع أن تكون الدفعة السابعة تضم 90 ألف متقدم وهذا ما يرضي الجميع ويمنح فرصة للمواطنين الغير مستفيدين من الدفعات السابقة أن يكون لديهم فرصة للاستفادة والحصول على الدعم.

نجد أن هناك فئة كبيرة من المواطنين أصبحت حالتهم المادية صعبة بسبب زيادة الأسعار والحالة الاقتصادية وهذا ما يجعل وزارة العمل تبذل أقصى الجهد كي تلبي احتياجات المواطنين وترفع العبء والمعاناة عنهم حتى تتحسن الأوضاع الفترة القادمة، اليوم ننشر لكم عبر التقرير التالي كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السابعة .

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السابعة

تم البدء في رفع كشوفات المشمولين بالدفعة السادسة وتم تحديد مواعيد الصرف للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، ومن المقرر أن تستمر عملية رفع كشوفات المشمولين حتى نهاية الأسبوع الجاري، وبعد انتهاء التسجيل يتم عقد مؤتمر صحفي جديدة بقيادة أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية للكشف عن موعد فتح باب التسجيل على الدفعة السابعة واستقبال الطالبات، كما يتم تحديد عدد المشمولين، والجدير بالذكر يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له الاستفادة من الدفعات السابقة وأن يكون عراقي الجنسية وهذه ضمن الشروط الأولى للتسجيل.

كيفية الاطلاع على كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة 2023

بكل سهولة وفي أقل من عشرة دقائق يمكنكم استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكل ما يجب فعله هو اتباع ما يلي: