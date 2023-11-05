الحق سجل بسرعة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023 والشروط المطلوبة للتسجيل عبر موقع مصر الرقمية

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023 وهذا الذي ينتظره الكثير من الآباء والأمهات منذ فترة طويلة على أمل أن تزداد حصتهم في الخبز والتموين وخاصةً الأسر التي تكون البطاقة التموينية بها فردين الزوج والزوجة فقط ولا يوجد بها الأبناء رغم أن أعمارهم أكثر من 6 سنوات، هناك صعوبة في شراء الخبز لأن ثمنه أصبح ليس في مقدرة المواطن البسيط الذي لديه عدة أبناء وجميعهم غير مقيدين في منظومة التموين.

تمنح وزارة التموين للفرد 5 ارغفه من الخبز للفرد في اليوم وتكون قيمة 5 25 قرش فقط لكن خارج المنظومة التمويني يكون سعر رغيف الخبز 100 قرش و5 جنيهات لعدد 5 ارغفه من الخبز وهذا فارق كبير جداً، مجهود كبير تبذله وزارة التموين بالتنسيق مع مجلس الوزراء لحصر عدد المواليد من الأسر الأكثر استحقاقاً لسرعة إضافتهم ورفع العبء عنهم، اليوم نوضح لكم شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

خلال هذه الفترة لا يوجد أي إضافات جديدة المواليد على بطاقة التموين لكن هناك أخبار منتشرة تدل على اقتراب فتح باب التسجيل للإضافة على أن تتم عمليات التسجيل بشكل إلكتروني لتوفير الوقت على المواطن وكل ما عليكم للتسجيل إتباع ما يلي:

الضغط على هذا الرابط منصة مصر الرقمية. تسجيل الدخول بحساب رب الأسرة. رقم المحمول. كلمة المرور. الضغط دخول. اختيار الخدمات التموينية. إختيار ضم افراد اسرتي. حدد المواليد المراد إضافتهم. ثم الضغط على التالي تأكيد الطلب. ثم اضغط حفظ.

شروط إضافة المواليد الجدد