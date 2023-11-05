رابط استخراج شهادة صحية في السعودية 1445 وكيفة استخراجها؟
استخراج شهادة صحية في السعودية 1445
ازداد البحث في الساعات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية عن الرابط الذي يمكن من خلاله استخراج شهادة صحيه في السعوديه، حيث تقدم المملكة تلك الشهاده التزاما منها بالحفاظ على صحة جميع المواطنين، وتعد تلك الشهادة هامة للغاية لضمان صحتك وسلامتك أثناء تواجدك داخل المملكة، وحددت المملكة بعض الاجراءات السهلة لاستخراج تلك الشهادة من خلال الانترنت وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.
رابط استخراج شهادة صحية في السعودية 1445:-
يستطيع المواطنون العاملون في المجالات الصحية والغذائية والمتواجدين في المملكة العربية السعودية تجديد شهادتهم الصحية بكل سهوله وذلك عبر الدخول إلى منصة بلدي الالكترونية الرسمية وذلك من خلال الرابط التالي من هنا، وبعد الدخول إلى تلك المنصة ستجد ارشادات سهلة وبسيطة ستساعدك بكل سهولة في استخراج شهادتك الصحية طبقا للمعايير واللوائح الصحيه والغذائية التي وضعتها المملكة.
كيفية استخراج شهادة صحية في السعودية 1445:-
حتى تتمكن من تجديد الشهادة الصحية في السعودية أو الإستفادة من الخدمات الصحية بشكل عام، توجد بعض الخطوات البسيطة الموجودة عبر المنصة الالكترونية والتي يجب اتباعها، وهي كما يلي:
- أولا.. يجب الذهاب إلى منصة بلدي وذلك من خلال هذا الرابط.
- ثانيا.. قم بكتابة رقم الهوية والإقامة مع إدخال كلمة المرور والضغط على زر تسجيل الدخول.
- ثالثا..قم بادخال رمز التحقق المرئي ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.
- ملحوظة.. يتم استلام رمز التحقق من خلال رسالة نصية ستصل إلى هاتفك المحمول الذي قمت بإدخاله.
- رابعا.. قم بالذهاب إلى “الخدمات الالكترونية” الموجودة داخل المنصة.
- خامسا.. قم باختيار “خدمات الشهادات الصحية” من القائمة التي أمامك.
- سادسا.. قم بالضغط على “إصدار شهادة صحية” لبدء الخدمة.
- سابعا.. قم بادخال جميع المعلومات المطلوبة كما يحب تحديد صفة مقدم الطلب سواء نفسك أو مفوض أو كصاحب مؤسسة.
- ثامنا.. قم باستكمال باقي معلومات الطلب والتي منها بيانات العاملين في المنشأة الخاصة بك ورقم هويتهم.
- تاسعا.. قم بتحديد رخصة المحل التي تناسبك من خلال القائمة.
- عاشرا.. قم بارسال طلب للتقديم.
- يمكنك متابعة حالة الطلب الذي قدمته من خلال “طلباتي” حتى تصبح الحالة “منتهي”.
- في النهاية قم بطباعة الشهادة الصحية الخاصة بك.