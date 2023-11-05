تحديث بيانات المنشأة في قطر 2024 والإستعلام عن حظر المنشآت

رابط تحديث بيانات المنشأة في قطر 2024 من أكثر الأمور التي يجب العمل بها وذلك من أجل ضمان العمل بطريقة قانونية والاستفادة من جميع الخدمات التي تقوم بتوفيرها الدولة وبعد الاستمرار في تحديث البيانات تقوم المنشآت بإحضار العمالة من الخارج ولأهمية هذا الأمر قامت الحكومة القطرية بالمساهمة في جعل هذه الخطوات سهلة لجميع الأفراد.

رابط تحديث بيانات المنشأة في قطر 2024

يمكنك بكل سهولة تحديث بيانات المنشأة في قطر بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على منصة وزارة العمل في قطر من خلال هذا الرابط “من هنا“.

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على تبويب إدارة بيانات المنشأة.

في حالة أن المنشأة حديثة سيتم التوضيح بذلك.

يتطلب كتابة الاستمارة الخاصة بتحديث بيانات المنشأة بطريقة صحيحة في الخانات المخصصة لها.

قم بكتابة السجل التجاري الخاص بالمنشأة وكافة البيانات المطلوبة الخاصة بها.

ثم تقوم بكتابة بيانات الاتصال ليتم التواصل معك بسهولة.

في النهاية اضغط على أيقونة موافق.

الاستعلام عن حظر المنشآت في قطر

قامت الحكومة القطرية بتوفير طريقة سهلة للاطلاع على هل المنشأة محظورة أم لا وذلك باتباع الخطوات التالية: