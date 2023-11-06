تردد قناة كوين Queen الجديد 2024 على نايل سات بجودة hd

يبحث محبي ومتابعي الدراما المصرية بالوقت الحالي عن تردد قناة كوين التي اشتهرت مؤخراً واستطاعة ان تكون من القنوات العربية المعروفة ويريد الكثير بالوقت الحالي الحصول على تردد قناة كوين دراما الجديد 2023 وهي من أهم القنوات الفضائية، بالأشهر الماضية ولذلك نعمل من خلال موقعنا البديل لتوفير تردد قناة كوين التي توفر محتوي فريد من نوعه من مسلسلات عربية حديثة ومسلسلات كلاسيكية ايضا بدون فواصل اعلانية ولذلك نعمل على توفير كافة الترددات على جميع الاقمار الصناعية.

تردد قناة كوين دراما 2023

قناة كوين دراما هي إحدى القنوات الفضائية التي ظهرت منذ فترة قصيرة وحازت على إعجاب الكثير من محبي مشاهدة البرامج الترفيهية المتنوعة. وهي قناة تتميز بعرض مسلسلات رمضان 2023 بدون فواصل أو إعلانات ممولة مما يزعج المشاهدين ويضطرهم للبحث عن قناة أخرى.

اهم الاعمال والمسلسلات التي تعرضها قناة كوين

تعرض قناة الملكة عددا من المسلسلات الرمضانية التي تشارك في الماراثون خلال شهر رمضان لهذا العام 2023، والتي جذبت اهتمام العديد من المشاهدين في نقل الأحداث الدرامية وقصصها المتنوعة.

تردد قناة كوين Queen علي النايل سات

القمر الصناعي : النايل سات .

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: اس دي.

تردد قناة كوين Queen الجديد

القمر الصناعي : النايل سات .

التردد: 11595.

الاستقطاب: أفقي.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: اس دي.